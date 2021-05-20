«Билайн» внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис «Кто звонит?», который выявляет телефонных мошенников. Как сообщили в компании, это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в черный список с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

В настоящее время в основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые черные списки — постоянно обновляемая база телефонных номеров, куда занесены номера вероятных мошенников. «Такие базы составляются на основе анализа поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки, как правило, может занимать до нескольких суток. Кроме того, этим сервисам сложно справиться с практикой подмены номеров, что еще больше уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же подавляющее большинство из них работает только на смартфонах», — констатировали в компании.

«Билайн» уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и, таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться», — рассказал исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.



В настоящее время в коммерческую эксплуатацию запущен продукт «Билайна» «Кто звонит?», что является первым этапом работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается и в ближайшее время станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка.