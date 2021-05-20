Российские индексы растут в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,41% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 649,59 пункта. Индекс РТС повысился на 0,51% до отметки 1 560,76 пункта.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду упали и стремились к ключевым краткосрочным поддержкам, представленным средними полосами Боллинджера дневных графиков (3 620 и 1 535 пунктов). Индикаторам удалось удержать указанные отметки, и на сегодняшних торгах можно ожидать попыток вернуться к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 590—3 690 пунктов», — написала перед началом торговой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она отметила, что внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

