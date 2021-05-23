Модульбанк запустил новый сервис — кредит для бизнеса под залог жилой недвижимости. Его можно оформить, не выходя и дома или офиса. Проценты по кредиту начисляются только в те дни, когда предприниматель его использует, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для оформления сделки сотрудники Модульбанка сами приедут осмотреть объект, оплатят пошлину, зарегистрируют залог в Росреестре. Квартира должна быть без обременений, но предпринимателю не обязательно быть ее собственником. При оформлении кредита квартира остается в собственности у владельца», — говорится в релизе.

Залогом может стать квартира в жилом доме, оформленная на физических лиц. Кредитная линия открывается на сумму до 10 млн рублей на срок до пяти лет и по ставке от 11% годовых.

«Мы пересобираем линейку кредитных продуктов для малого бизнеса. В планах — запустить узкие нишевые решения для туристического сегмента, строительства, транспорта и других сегментов. Затем мы объединим их на одной платформе, которая будет предлагать точечные финансовые решения для разных отраслей», — говорит член правления Модульбанка Павел Семенов.

Заявку на кредит можно оформить в личном кабинете Модульбанка.