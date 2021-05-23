Банк «Открытие» и девелоперская компания «ПИК» запустили новую ипотечную программу, в рамках которой можно оформить кредит на покупку квартиры без первоначального взноса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно условиям, процентная ставка составляет 6% годовых в течение первых 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита, далее — 8% годовых.

Предложение распространяется на кредиты размером до 50 млн рублей для покупки квартир «ПИК». Максимальный срок — 30 лет, первоначальный взнос — от 0%.