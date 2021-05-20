Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в апреле 2021 года сократилось на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,15 млн единиц, согласно данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество займов «до зарплаты» было выдано в Москве (101,8 тыс. ед.), Московской области (92,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (79,2 тыс. ед.), Свердловской области (76 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (70,8 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали Иркутская (-9,2%), Архангельская (-7,6%), Воронежская (-6,5%) и Белгородская (-5,9%) области. В Москве снижение составило 2,4%.