Краснодарское ООО «Страховое общество «Верна» в 2021 году намерено передать страховой портфель другому страховщику — московскому ООО «Страховая компания «Гелиос». Соответствующее уведомление компании «Верна», ранее размещенное на ее сайте, опубликовал Банк России.

Решение принято уполномоченным органом страховщика по причине последующего осуществления процедуры отказа от страховой деятельности, следует из сообщения.

Там же приводится список видов страхования, по которым передается портфель.

В «Верне» подчеркивают, что финансовое положение СК «Гелиос» удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора. Уточним, что на сайте компании «Верна» уведомление было опубликовано 30 апреля; на сайте ЦБ документ, датированный 14 мая, выложен 19 мая.



СК «Гелиос» ранее в этом году сообщила о намерении передать страховой группе «Спасские ворота» свой страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в связи с добровольным отказом от соответствующей лицензии.