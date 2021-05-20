Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud, входящей в экосистему «Сбера», стали доступны физическим лицам. Как сообщили в СберБанке, об этом было объявлено 20 мая 2021 года на SmartDev, первой технологической конференции «Сбера» для разработчиков, инженеров и других представителей технологического сообщества.

«Теперь частные клиенты могут получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced всего за минуту, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте SberCloud. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud максимально просты и осуществляются с помощью SberID, а представители малого бизнеса могут войти в личный кабинет с помощью SberBusiness ID», — указано в сообщении.

При регистрации в личном кабинете разработчик получает грант в размере 10 тыс. рублей, который может потратить на использование сервисов SberCloud.Advanced. Стоимость облачных сервисов SberCloud.Advanced начинается от 350 рублей в месяц.

«Мы запустили облачную платформу SberCloud.Advanced год назад. На момент запуска в ней было 26 сервисов и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в два раза и сделали ее доступной для физлиц», — отметил СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» «Сбера» Давид Рафаловский.