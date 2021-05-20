Негосударственные пенсионные фонды в I квартале показали положительную доходность, несмотря на снижение стоимости облигаций. Об этом говорится в аналитическом материале Банка России «Доходность НПФ» .

Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ в отчетный период составила 1%, пенсионных резервов — 0,4%.

Как уточняется, это средневзвешенная доходность пенсионных накоплений и резервов НПФ соответственно за три месяца 2021 года. В годовом выражении она оценивается в 4,1% и 1,4%. Медианная доходность фондов по итогам I квартала 2021 года составила 1,6% по пенсионным накоплениям и 1,3% по пенсионным резервам в годовом исчислении.

«Низкая доходность НПФ за три месяца 2021 года во многом обусловлена падением стоимости облигаций (как корпоративных, так и государственных) — основного инструмента инвестирования пенсионных средств — на фоне ожиданий участниками рынка повышения ключевой ставки Банка России в связи с ускорением инфляции», — поясняет регулятор.



По его данным, индекс корпоративных облигаций за квартал уменьшился на 0,5%, государственных — на 3,3%.