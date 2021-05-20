Более 800 тыс. школьников со всей России приняли участие в онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учащихся 1—9-х классов, сообщается на сайте Банка России, который является одним из организаторов проекта совместно с образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» и Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Главной целью олимпиады является знакомство детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке, а также повышение интереса к изучению этих тем. Для этого школьники решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего участникам дались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% школьников.

Вопросы формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога оказались самыми сложными: с ними справились 10—20% школьников. Также трудности были с темой повторного использования отслуживших вещей для получения дохода — на эти вопросы не ответили 70% учащихся.