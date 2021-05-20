СберБанк расширил возможности получения клиентами информации о своих сбережениях. Об этом в четверг объявила кредитная организация.

Как уточняется, ранее уведомления по вкладам приходили только по операциям: открытию и закрытию, оформлению доверенности, списанию средств за переводы и снятию наличных. Теперь клиенты банка смогут получать в реальном времени полную информацию о состоянии своих вкладов через push- и СМС-уведомления: об открытии и закрытии вклада, о внесении и снятии средств, начислении процентов, пролонгации вклада.

Чтобы получать информацию обо всех событиях по вкладу, необходимо подключить услугу «Уведомления» в приложении «СберБанк Онлайн» или банкомате, отделении банка либо обратившись в контактный центр «Сбера» и включить push-уведомления в настройках профиля в «СберБанке Онлайн».

«Полная лента уведомлений об операциях по вкладам дает дополнительные преимущества нашим клиентам — всегда можно вовремя принять финансовые решения, например продлить вклад или оформить новый с более подходящими условиями», — комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.



В «Сбере» напоминают, что в его мобильном приложении можно получить любую информацию по вкладу или счету — от реквизитов до истории списаний и зачислений. Там же клиент может совершить все доступные операции: скачать договор вклада и сохранить его, пополнить вклад или счет, снять деньги, скрыть вклад от показа в банкомате или приложении, заказать выписки и справки, изменить способ начисления процентов, закрыть вклад или счет.