«Сбер» в рамках развития нового направления бизнеса планирует представить первые мобильные игры уже до конца текущего года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы «СберБанк» Давид Рафаловский.

«Я не готов объявлять конкретную дату… Мы откровенно говорим, что это новое направление бизнеса для группы «Сбера». Мы надеемся, что, скорее всего, это произойдет до конца этого года», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее «Сбер» объявил об открытии собственного игрового направления «СберИгры», которое дополнит индустрию развлечений экосистемы.