«Билайн» запустил в Москве и Московской области сервис Voice over Wi-Fi (голос через Wi-F) в пилотном режиме. Как поясняется в сообщении мобильного оператора, эта технология позволяет клиентам совершать и принимать голосовые вызовы через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети. Сервис уже доступен на смартфонах Samsung, включая флагманы Galaxy S21 Ultra.

Услуга предоставляется бесплатно. Для ее подключения необходимо в настройках смартфона включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в Интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакеты минут тарифа.



«Новая услуга была протестирована на флагманах Samsung Galaxy S21 Ultra и уже доступна владельцам большого количества моделей текущей линейки смартфонов этой марки: от младших моделей до флагманов Galaxy S21. Модельный ряд смартфонов с поддержкой технологии будет постоянно расширяться», — добавляют в компании.