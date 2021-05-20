Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банка на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, капитализацией и ликвидностью, приемлемой рентабельностью, высоким качеством корпоративного управления, а также умеренно высоким качеством активов. В качестве факторов поддержки учтены высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры и административной поддержки со стороны государства, обусловленной статусом системно значимой кредитной организации в банковской системе РФ», — сказано в сообщении.

Аналитики в числе прочего отмечают сильную ликвидную позицию и адекватную структуру фондирования. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года средний уровень отношения LAT к привлеченным средствам банка составил 61,7%) при повышенной концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (9,7% на 1 апреля 2021 года).



