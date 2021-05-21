Вышел первый выпуск нового сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» , в котором ведущие сразятся между собой за звание лучшего инвестора.

Слушайте подкаст на

В первом эпизоде они начинают инвестировать с одинаковой стартовой суммой 50 тыс. рублей и покупают в свой портфель первые ценные бумаги. Впоследствии за выпуск можно будет покупать одну бумагу, а всего таких раундов будет десять. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.

Комментирует выбор ведущих и дает советы по инвестированию в этом выпуске директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Вы можете поддержать одного из ведущих и помочь ему с выбором. Для этого нужно присоединиться к его чату в Тelegram.

Ведущие очень ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте первый эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.