Правительство утвердило правила возврата части стоимости путевок в детские лагеря, соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина. Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря, принятая по поручению президента, будет действовать с 25 мая по 15 сентября.

По условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей.



При этом премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания Федсобранию 19 мая.

«Нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо — представить предложения по увеличению финансирования», — подчеркнул председатель правительства.

Ранее президент России Владимир Путин указал на проблемы с реализацией программы детского туристического кешбэка. Так как первая смена в лагерях начинается с 1 июня, многие семьи приобрели путевки еще до действия программы, что привело к возвратам таких путевок. Путин призвал Кабмин подсчитать, сколько будет стоить реализация программы на все летние месяцы, и при необходимости добавить необходимые средства.

Путин указал на наличие проблем по реализации программы детского туристического кешбэка Также президент поручил решить проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка.

Утвержденные правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. На решение этой задачи выделено 5 млрд рублей.