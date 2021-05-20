Банк России установил официальные курсы валют на 21 мая.



Курс доллара понизился на 7,71 копейки, составив 73,6007 рубля (73,6778 рубля на 20 мая). Курс евро опустился на 32,98 копейки, до 89,7798 рубля (с 90,1006 рубля на 20 мая).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,62 рубля (минус 17 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,78 рубля (минус 17 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,5—73,94 рубля за доллар и 89,68—90,15 рубля за евро.