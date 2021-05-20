Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Татсоцбанка до уровня «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком сильной позиции по капиталу, а также сохранением качественных характеристик кредитного портфеля, несмотря на кризисные явления в экономике, что позволило сохранить адекватный уровень эффективности деятельности. Кроме того, агентство позитивно оценивает снижение объема кредитования связанных сторон на протяжении последних двух лет. Рейтинг кредитоспособности банка отражает низкую оценку рыночных позиций, сильную позицию по капиталу при адекватной способности к его генерации, адекватное качество активов и внебалансовых обязательств, комфортную ликвидную позицию, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления», — поясняется в сообщении агентства.

Ликвидную позицию кредитной организации аналитики оценивают как комфортную. Это обусловлено значительным объемом балансовой ликвидности (на 1 апреля 2021 года покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составило около 50% и 76% соответственно).

Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (около 42% привлеченных средств на 1 апреля 2021 года), при этом существенную долю в структуре обязательств занимают выпущенные векселя (около 24% привлеченных средств), держателем которых является связанное с банком физическое лицо.

«В течение последних 12 месяцев наблюдалась существенная волатильность привлеченных средств юрлиц (в августе 2020 года средства юрлиц увеличились почти в пять раз, при этом по состоянию на 1 апреля 2021 года их объем снизился практически до уровня начала августа прошлого года), что обусловлено деятельностью клиентов, связанных с бенефициарами банка. Ресурсная база по-прежнему характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейших групп клиентов (по состоянию на 1 апреля 2021 года на долю средств десяти крупнейших кредиторов, с учетом выпущенных векселей, приходилось около 40% привлеченных средств), большая часть из которых также имеют признаки связанности с бенефициарами банка», — отмечают аналитики.

Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру кредитным организациям. Вместе с тем, по мнению агентства, небольшая численность службы внутреннего контроля банка может привести к возникновению уязвимости процесса обеспечения ее непрерывного функционирования.

