Альфа-Банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц в 85 крупнейших городах России. Благодаря сервису клиент не посещает ни Федеральную налоговую службу (ФНС), ни отделение банка, и экономит 4 тыс рублей на оплату госпошлины. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для регистрации достаточно заполнить короткую анкету на сайте Альфа-Банка, понадобятся только паспорт и СНИЛС. Далее клиент получает готовый пакет документов и квалифицированную электронную подпись (КЭП). Это позволяет удаленно подписать документы и отправить их в ФНС.

«Альфа-Банк берет на себя все сложности по подготовке документов, взаимодействию с ФНС и расходы по регистрации юрлица. А клиент может полностью сфокусироваться на старте своего бизнеса», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Дополнительно Альфа-Банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк, онлайн-бухгалтерию и дарит своим клиентам 300 тыс. бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.

Аналогичная процедура уже действует в Альфа-Банке для онлайн-регистрации ИП.