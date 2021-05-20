Московский Кредитный Банк (МКБ) выпустил новое мобильное приложение для корпоративных клиентов банка, которое позволит управлять своим бизнесом из любой точки мира. Обновленное приложение работает на iOS и Android, учитывает потребности всех сегментов бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний, сообщают в пресс-службе организации.

«МКБ Бизнес» позволяет просматривать в том числе остатки по счетам группы компаний, формировать выписки и направлять их себе на электронную почту или в мессенджеры», — говорится в релизе.

В приложении можно создавать рублевые платежные поручения, подписывать их и отправлять. Печатную форму документа можно также быстро отправить в любой мессенджер или на почту. О наличии операций, требующих подписи, клиентам будут направлены push-уведомления.

Клиенты банка также получают более простой доступ к системе «Ваш банк онлайн» — вход осуществляется с любого компьютера с помощью QR-кода, сгенерированного на странице входа в систему, который распознается в мобильном банке.