Накопленный объем дебиторской задолженности за тепловую энергию в РФ с начала года к 1 апреля вырос на 14,9% — до 240,5 млрд рублей, следует из справки «Совета производителей энергии».

На 1 января текущего года долги составляли 209,2 млрд рублей, на 1 февраля — 237,9 млрд, на 1 марта — 250,7 млрд.

«Несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика ДЗ (дебиторской задолженности. — Прим. ред.) в целом соответствует тренду сезонного характера», — отмечается в комментарии.

При этом изменение уровня оплаты в 2021 году по сравнению с 2020-м в январе — апреле составило плюс 0,8%.

За тот же период уровень оплаты снизили теплоснабжающие организации (перепродавцы) — на 7,9%, жилищные организации — на 2,2%.