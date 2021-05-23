Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) увеличил доходность по депозитам корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Процентные ставки увеличились в среднем на 0,4 процентного пункта. Ставки повышены по депозитам со сроком размещения от восьми дней.

«Размер процентной ставки зависит от условий депозитного договора: суммы, срока размещения средств и периодичности выплаты процентов. В базовой линейке представлены депозиты со сроком от одного до 365 дней на сумму от 500 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Разместить депозит клиенты могут дистанционно в системе ДБО «МИнБанк Бизнес-онлайн» либо обратившись в обслуживающий офис.

