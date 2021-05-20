Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Энергобанка на уровне «BB-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Энергобанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и удовлетворительной оценкой ликвидности и фондирования, учитывающей концентрацию обязательств банка на средствах крупнейших кредиторов», — сказано в сообщении.

Оценка бизнес-профиля банка («bb») отражает его относительно невысокую долю на российском рынке банковских услуг, зависимость операционных доходов от процентов, получаемых по кредитам корпоративных заемщиков, а также выраженную региональную направленность его деятельности.

Аналитики оценили достаточность капитала этой кредитной организации как сильную, учитывая стабильно высокие значения нормативных показателей достаточности капитала в сочетании с устойчивой способностью к собственной генерации капитала за счет прибыли.

Критическая оценка риск-профиля банка обусловлена невысоким качеством кредитного портфеля и его концентрацией на компаниях, имеющих признаки связанности с банком. Концентрация на десяти крупнейших заемщиках на 1 апреля 2021 года составила 34,2%.

Портфель ссудной задолженности в целом характеризуется высокой долей проблемных кредитов (около 37% совокупного портфеля на 1 апреля 2021 года).

Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом (профицит составляет около 7%) сценариях АКРА. Ликвидность кредитной организации поддерживается за счет наличия высококачественного портфеля не обремененных долговых ценных бумаг.