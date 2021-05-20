Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 26 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,5275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,4 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,445—73,94 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,895 рубля, уменьшившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,9 тыс. сделок на 277 млн евро по курсам от 89,6775 до 90,15 рубля за евро.



Доллар сегодня так и остается в слабой позиции в паре с рублем, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Это удивительно — рубль проигнорировал падение цены на сырье, что нетипично для сырьевой валюты, и вообще стоит на месте, как приклеенный. Значит, тут по-прежнему реализуются чьи-то интересы. Доллар стоит 73,54 рубля и может двигаться в пределах 73,5—74,5 рубля, хотя должен бы идти в сторону 75 легко и просто. Евро торгуется по 89,81 рубля и способен оставаться в коридоре 89,8—90,5 рубля», — комментирует эксперт.