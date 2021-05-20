Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров банка «ФК Открытие» 289,5 млрд рублей в пользу банка, следует из картотеки суда.



При этом суд отклонил кассационные жалобы всех ответчиков на решение и постановление нижестоящих судов.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей «Открытия» по иску ЦБ. Ответчиками по делу выступили бывший акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Банк «Открытие» в 2017 году попал на санацию, в результате которой перешел под контроль ЦБ.