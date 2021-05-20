Вице-президент — директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев возглавил розничный блок банка в должности старшего вице-президента, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В соответствии с новой стратегией банка ключевой целью розничного блока до 2023 года является рост доходов и увеличение числа новых клиентов — физлиц во всех регионах присутствия финучреждения, в том числе за счет развития цифровых каналов. Отмечается, что уже сегодня банк «Санкт-Петербург» ориентирован на цифровое обслуживание — более 95% контактов с клиентами происходит удаленно.



«Банком перед розничным блоком поставлены достаточно амбициозные цели развития бизнеса. И все это вместе с вызовами, которые принесла пандемия, с растущей конкуренцией, с нашими планами по выходу на федеральный уровень делают мою задачу еще интереснее. Мы предлагаем рынку модель классического банка с сильной цифровой составляющей; банка, фокусом работы которого является выстраивание длительных и доверительных отношений с клиентами. Уверен, что в наших силах реализовать поставленные задачи и вывести розничный бизнес банка на новый уровень», — прокомментировал старший вице-президент — руководитель розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Дмитрий Алексеев окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент организации» в 2006 году, в 2009 году получил степень кандидата экономических наук. Параллельно в 2005 году получил степень бакалавра по направлению «Менеджмент» в Университете экономики и управления г. Гренобль (Франция). Работает в банковской сфере с 2005 года, а в банке «Санкт-Петербург» — с 2012 года, где последовательно возглавлял ипотечное направление, розничное кредитование, депозитный и комиссионный бизнес. С 2019 года в должности вице-президента — директора департамента продуктов курировал развитие продуктовой фабрики банка «Санкт-Петербург».