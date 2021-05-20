Еврокомиссия оштрафовала банки UBS, UniCredit и Nomura на 371 млн евро за картельный сговор на первичном и вторичном рынках европейских государственных облигаций, говорится в ее сообщении. Трейдеры этих организаций обменивались коммерческой конфиденциальной информацией в профессиональных чатах.



Власти ЕС уличили в сговоре семь инвестиционных банков. Помимо уже перечисленных это Bank of America, Natixis, RBS (ныне NatWest) и WestLB (Portigon).

Как заявили в ЕК, в период с 2007 по 2011 год трейдеры этих банков с помощью чатов на терминалах Bloomberg обменивались коммерческой конфиденциальной информацией, обсуждая свои стратегии торгов перед аукционами гособлигаций.

NatWest не оштрафовали, поскольку именно он сообщил ЕК о сговоре. Для Bank of America и Natixis прошли сроки давности наложения штрафов, а Portigon получил нулевой штраф, так как за последний финансовый год у него не было нетто-оборота. Nomura оштрафовали на 129,5 млн евро, UBS — на 173,4 млн, а UniCredit — на 69,4 млн.

Комментируя решение ЕК, в UBS заявили, что «много лет назад» приняли меры для «смягчения последствий и улучшения процессов». В банке добавили, что рассматривают возможность апелляции и отметили, что штраф может ухудшить показатели UBS за II квартал «на целых 100 млн долларов», пишет Bloomberg.

В заявлении Nomura говорится, что штраф связан с действиями двух бывших сотрудников банка в 2011 году. Nomura также пообещал рассмотреть возможность апелляции и заявил, что «ввел усиленные меры», чтобы обеспечить ведение бизнеса «на высоком уровне добросовестности». В UniCredit сообщили, что «решительно оспаривают» решение ЕК и планируют его обжаловать.