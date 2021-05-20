Иностранные инвесторы выкупили 53% новых 15-летних еврооблигаций РФ в евро и 35% доразмещаемых бумаг с погашением в 2027 году, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (выступил одним из организаторов сделки) Андрей Соловьев.

Минфин РФ разместил в четверг два транша евробондов на 1,5 млрд евро: новые 15-летние бонды на 1 млрд евро с доходностью в размере 2,65% и допвыпуск бумаг с погашением в ноябре 2027 года на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала.

По словам Соловьева, суммарное количество заказов по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике по новому выпуску превышала 1,4 млрд евро, по доразмещаемому — 700 млн евро.

Инвесторы из России выкупили 47% нового выпуска, из Германии/Австрии — 22%, стран Азии и Ближнего Востока — 14%, Великобритании — 7%, Франции — 6%, остальным ушло 4%. Инвесторы из России выкупили 65% доразмещаемого выпуска, Азии и Ближнего Востока — 20%, Франции — 11%, остальным ушло 4%.

«Доразмещение обращающихся еврооблигаций Россия-2027 и выпуск новых еврооблигаций Россия-2036 позволили министерству продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом 5,25 миллиарда евро со сроками до погашения от четырех до 15 лет», — прокомментировал в свою очередь Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который также выступил организатором сделки.