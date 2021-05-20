Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 12,55 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.



«Одобрить предложения:… о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности общества в 2020 году в денежной форме в размере 12,55 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет», — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 25 июня в формате заочного голосования.

Ранее «Газпром» сообщал, что правление компании предлагает совету директоров рассмотреть дивиденды за 2020 год в размере 12,55 рубля на акцию, то есть направить на их выплату в сумме 297,1 млрд рублей, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Достигнуть такого показателя ранее компания планировала позже — по итогам 2021 года. А за 2020 год целевой уровень дивидендных выплат составлял не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2019 года дивиденды «Газпрома» составили 15,24 рубля на акцию. Всего на их выплату было направлено 360,784 млрд рублей. Это составляло 30% от чистой прибыли «Газпрома» по МСФО за 2019 год.