📰 Банк России запустил курс по информационной безопасности в финансовой сфере для сотрудников МВД, сообщают «Известия» . Курс охватывает проблемы хищения средств с помощью социнженерии, антифрод, управление рисками информационных угроз и методологию обеспечения информбезопасности и киберустойчивости в банковской и финансовой сферах. Планируется, что сначала его пройдут работники «силовых» вузов, а затем навыкам финансовой грамотности будут обучать студентов-полицейских. Проводят занятия эксперты из Центробанка, финансовых организаций и компаний в сфере цифровой экономики. Взаимодействие призвано повысить эффективность борьбы с киберпреступлениями, однако эксперты уверены, что повысить долю расследованных дел могут обновленные ресурсы полиции, изменение законодательной базы и усиление информирования граждан.

📰 Несмотря на проседание сферы общепита в 2020 году, интернет-продажи еды выросли в четыре раза, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data. Так, в 2020 году общий объем трат более 13 млн клиентов «Тинькофф» в сервисах продуктового ретейла, доставки готовой еды и рационов увеличился на 2,3 млрд рублей, превысив 3 млрд рублей. Аналитики отмечают, что сильнее всего рост оборотов игроков в сфере доставки фиксировался в апреле, мае и декабре 2020 года — в периоды наиболее жесткого локдауна и подготовки к новогодним праздникам. По данным экспертов, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, спрос на доставку готовых блюд и продуктов продолжает расти — в 2021 году рынок может увеличиться до 250 млрд рублей.

📰 В Минстрое предложили вернуть советские нормы подсчета затрат на строительство, пишет «Российская газета» , ссылаясь на проект постановления правительства об этом. В июне прошлого года недействующими признали целый ряд документов советских времен, среди них и постановление 1986 года об утверждении единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Документ утратил силу с января 2021 года, однако эти нормы и расценки являются неотъемлемой частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, так как они применяются для разработки сметных норм, отмечают в Минстрое. Поэтому предлагается вернуть их к применению на добровольной основе. Нормы советских времен не только учитывают затраты труда на выполнение работы, но и включают обоснованный размер затрат на отдых, подготовительно-заключительные работы (изучение чертежей, подготовка и уборка рабочего места и др.), необходимые для нормальной работы в течение смены.

📰В России может появиться стоп-лист граждан, играющих в казино и онлайн-тотализаторах, а также делающих ставки в букмекерских конторах, пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию юристов России. Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином и согласованный с Минэкономразвития и ФНС, одобрили на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы 19 мая. Включенные в список граждане не смогут делать ставки в казино, букмекерских конторах и онлайн-тотализаторах. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо по добровольному заявлению, либо после признания его судом ограниченно дееспособным или недееспособным.

