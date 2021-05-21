Рубль показывает ограниченную разнонаправленную динамику к доллару и евро после часа торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 8:14 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,51 рубля. Курс евро на 8:11 равнялся 89,95 рубля (плюс 5 копеек).
Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,48—73,57 рубля за доллар и 89,89—90,09 рубля за евро.
С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.