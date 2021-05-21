Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями — с 1 июня их может прекратить НКО «Монета», которая активно предоставляла подобные услуги, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал источник на форекс-рынке. По его информации, такое решение было принято после проверки небанковской кредитной организации ЦБ. Другой источник подтвердил, что «Монета» собирается прекратить принимать платежи как в офшорный Forex, так и в игорный бизнес.

Как рассказали источники на рынке Forex, клиенты предпочитают платежи через подобные организации из-за скорости перевода. Нелегальные форекс-компании дают плечо 1 к 200, это значит, что средства на счете могут исчезнуть очень быстро. И чтобы сохранить позиции, надо мгновенно его пополнить, а рисковать и ждать банковский перевод в один — три дня никто не хочет, сдерживающим фактором выступает и размер комиссий. Также комплаенс может вообще отказать в подобном платеже, хотя без существенных причин, подтвержденных, например, предписанием ЦБ, массово отказывать банки не рискуют, считают источники издания.

Ассоциация форекс-дилеров в курсе того, что ряд организаций, занимающихся переводом денежных средств, прекращают обслуживать иностранные форекс-компании, сообщил глава ассоциации Евгений Машаров. По его словам, это результат работы ЦБ по деофшоризации всего финансового рынка. Также клиент на рынке Forex должен найти замену тем инструментам, которые предлагают иностранные компании, пояснил Машаров. Как отметил гендиректор «Альфа-форекс» Сергей Николюк, клиент идет в иностранные компании за широким инструментарием и лучшими условиями торговли. Одними запретами его не вернуть в Россию, считает он.

Блокировка переводов физлиц на счета нелегальных форекс-компаний, казалось бы, должна способствовать переходу серого бизнеса в легальные компании. Однако, как отмечает собеседник на форекс-рынке, ситуация осложняется тем, что такие переводы могут совершать и нероссийские компании, воздействовать на которые российский регулятор уже не может. В частности, по его словам, другой крупной системой быстрого перевода средств, которой пользуются нелегальные форекс-компании, является британская компания Payoma.