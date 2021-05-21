С 21 мая упрощается порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. Об этом напомнила накануне Федеральная налоговая служба, уточнив, что соответствующие изменения предусмотрены федеральным законом от 20 апреля 2021 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

«Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет средств (тип «А»). В два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган», — указывают в ФНС.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица.

В ведомстве уточняют, что вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками/брокерами) будут переданы соответствующие сведения.

Потенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

По факту поступления от банков/брокеров соответствующих сведений налогоплательщики получат специальное сообщение в своем личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не требуется никаких действий.

В упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.



Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке ФНС рассказывает на специальной промостранице .