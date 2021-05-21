Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на разработанный депутатами из фракции ЛДПР законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей в возрасте до 16 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы законопроекта указывают на то, что в этом году был введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, которые ехали без сопровождения взрослых.

«Отмечаем, что указанное изменение направлено прежде всего на обеспечение защиты и безопасности несовершеннолетних пассажиров, не имеющих возможности оплатить проезд, и не предполагает реализации данного права на постоянной основе», — говорится в проекте правительственного отзыва.

Также в Кабмине обратили внимание на отсутствие в законопроекте источников и порядка финансирования предложенной депутатами меры, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», — говорится в проекте отзыва.