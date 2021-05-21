Российские фондовые индексы понижались в начале торгов пятницы, впоследствии динамика изменилась, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 632,09 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,18% до отметки 1 555,93.

К 10:28 индекс Мосбиржи уже был в плюсе на 0,13%, индекс РТС минутой ранее — на 0,07%, значения составляли 3 641 и 1 559,85 пункта соответственно.

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг немного выросли и восстановили внутридневные потери, удержавшись выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3 625 и 1 535 пунктов). Краткосрочный настрой на рост на данный момент подтверждается, что создает предпосылки для развития повышения в том числе на следующей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 590—3 690 пунктов», — написала перед началом торговой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее словам, внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются расти после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

