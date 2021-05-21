Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Модульбанка до уровня «ВВ-(RU)», прогноз — «стабильный». Об этом сообщается на сайте АКРА.

Понижение кредитного рейтинга «обусловлено ухудшением оценки риск-профиля до слабой в связи со значительным ростом на балансе банка вложений кредитной организации в непрофильные активы в виде недвижимого имущества», поясняют аналитики.

«В целом оценка собственной кредитоспособности банка базируется на удовлетворительной рыночной позиции при выраженной концентрации бизнес-стратегии, а также на удовлетворительной оценке уровня достаточности капитала и адекватной позиции по ликвидности и фондированию», — говорится в релизе.

В АКРА напоминают, что Модульбанк специализируется на обслуживании субъектов малого и микропредпринимательства на базе собственной онлайн-платформы. Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на рынке при заметных позициях в сегменте обслуживания малого бизнеса, указывают эксперты.

Удовлетворительная оценка достаточности капитала обусловлена имеющимся уровнем регуляторных нормативов достаточности капитала по национальным стандартам (Н1.2 составляет 12,6% на 1 апреля 2021 года). Проведенный АКРА стресс-тест, учитывающий потенциальное обесценение выдаваемых кредитов, а также вероятное изменение капитала в результате переоценки по инвестиционным вложениям банка, подтвердил его способность выдерживать прирост стоимости риска (в диапазоне от 300 до 500 базисных пунктов) без нарушения нормативов достаточности капитала. На оценку достаточности капитала продолжает оказывать давление невысокая операционная эффективность банка.

«Понижение оценки риск-профиля банка с удовлетворительной до слабой объясняется ростом объема вложений в непрофильные для банка активы в форме недвижимости, а также учитывает рост доли проблемной задолженности кредитуемых предприятий при сохранении качества прочих активов и портфеля гарантий», — отмечается в релизе АКРА.

Там поясняется, что в течение 2020 года на балансе банка в результате ряда операций возник значительный объем вложений в недвижимое имущество (в основном коммерческую недвижимость). По данным вложениям, согласно оценке агентства, имеется повышенный риск обесценения, который может существенным образом отразиться на кредитоспособности банка.



Объем кредитов компаниям и индивидуальным предпринимателям с 1 апреля 2020 года вырос незначительно и не превышает 10% активов, однако АКРА ожидает в дальнейшем роста портфеля в связи с развитием банком кредитного направления деятельности. При этом агентство отмечает, что за истекший с указанного момента период в ссудном портфеле значительно выросла доля проблемной задолженности (до 39% портфеля), но она практически полностью покрыта созданными резервами.