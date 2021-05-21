Количество выданных кредитных карт в апреле 2021 года снизилось на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,04 млн, согласно данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных новых кредиток выросло на 163,9%. Такой рост выдачи связан исключительно с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитных карт упала наиболее сильно, говорится в сообщении НБКИ.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (67,8 тыс. ед.), Московской области (54,4 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (39,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (39 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (34 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных новых кредитных карт продемонстрировали Ставропольский (-14,7%) и Краснодарский (-12,1%) края, Ростовская область (-10,9%), а также Приморский (-9,2%) и Хабаровский (-8,9%) края. Единственным регионом из топ-30, в котором был отмечен незначительный рост выдачи, стала Удмуртская Республика (+0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в апреле по сравнению с мартом сократилась на 2,8% и 0,9% соответственно.