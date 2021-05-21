Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, составил в марте 2021 года 875,1 млрд рублей, сообщает Банк России. Показатель увеличился по сравнению с февралем на 33%, в годовом выражении — на 22,3%.

На 22,3% по сравнению с предыдущим месяцем выросло и количество выданных МСП кредитов — до 142,8 тыс.

Согласно данным статистического бюллетеня «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства», средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в марте 2021 года составила 7,98% годовых, по долгосрочным — 7,56% годовых.

Портфель кредитов МСП на 1 апреля 2021 года составил 6 трлн 162,9 млрд рублей, увеличившись за март на 1,9%, а за I квартал — на 6%. Годовой темп прироста задолженности оставался на высоком уровне и на 1 апреля 2021 года составил 24,5%.



В числе прочего в бюллетене сообщается, что просроченная задолженность субъектов МСП за март увеличилась на 1,4 млрд рублей, или 0,2%, до 642,3 млрд рублей на 1 апреля, при этом ее доля в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП продолжала снижаться и на отчетную дату равнялась 10,4% (11,7% на 1 апреля 2020-го), хотя она остается выше просрочки по кредитам заемщикам (юрлицам и индивидуальным предпринимателям), не являющимся субъектами МСП (5,2%). Просроченная задолженность зафиксирована у 7,7% заемщиков — субъектов МСП.