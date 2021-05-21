Более 63% россиян, которые участвовали в опросе Россельхозбанка, сообщили о наличии сбережений. Об этом речь идет в релизе кредитной организации.

При этом каждый четвертый россиянин переводит на сбережения до 10% от своего дохода, а каждый пятый — от 10% до 50%. И только 5% респондентов заявили, что откладывают 50% дохода.

Исследование провели среди 5 тыс. респондентов во всех регионах страны, говорится в релизе банка.

Почти каждый второй участник опроса (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке.

Вторым самым распространенным сберегательным инструментом стали наличные в российских рублях — порядка 40% участников назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.

И только каждый десятый участник предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги (акции, облигации и прочие инвестпродукты).

При этом тройку самых безопасных способов сбережений составили вклады, текущие и накопительные счета (37% респондентов), а также недвижимость (27% опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).

В то же время наименее рискованным способом инвестирования респонденты посчитали вложения в недвижимость (более 61%), иностранную валюту (порядка 15%) и ценные бумаги — за них отдали голоса 13% участников опроса.

«На сегодняшний день недвижимость как универсальный инструмент остается наиболее выгодным и наименее рискованным средством для инвестиций. Цены на готовые дома и квартиры наименее подвержены внешним негативным факторам. Кроме того, интересу в пользу недвижимости во многом способствовало состояние рынка и строительной отрасли, которая за счет государственной поддержки и своевременных мер демонстрирует стабильность и надежность», — отмечает руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.