Московский Кредитный Банк запустил в мобильном приложении сервис «Автомобили». Речь идет о наборе услуг для клиентов-автомобилистов: от уплаты штрафа и сервисного обслуживания до покупки нового автомобиля, поясняется в релизе МКБ.

«Пользователи «МКБ Онлайн» теперь могут совершать операции, связанные с автотранспортом, непосредственно в приложении: воспользоваться витриной автосалонов по покупке автомобилей и мотоциклов, как новых, так и с пробегом, сервисом «Гараж», хранящим данные автомобиля; записаться на шиномонтаж; уплатить штрафы и пополнить транспондеры платных дорог», — указывают в банке.

Все документы на автомобиль хранятся во вкладке «Гараж», добавить СТС, ПТС и водительские права можно в один клик с помощью камеры смартфона. Следующим шагом развития услуги станет интеграция сервиса заправки на АЗС, оформление автокредита, а также полностью дистанционная покупка автотранспорта (с доставкой машины до выбранной точки), в том числе с предодобренным предложением по trade-in, покупка ОСАГО, бортовой журнал, позволяющий контролировать техническое состояние автомобиля.



«Значительная доля пользователей мобильного приложения МКБ — автомобилисты. Мы создаем для них сервис, который позволяет решать любые вопросы с автомобилем через одно окно. Сейчас в приложении доступно предложение автосалонов «Автодом», но в ближайшее время мы расширим каталог, будут представлены автомобили всех сегментов», — отмечает руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.