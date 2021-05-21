Альфа-Банк начал выдавать ипотечные кредиты c выкупом залога у другого банка, сообщают в финорганизации. Теперь в банке можно взять ипотеку на покупку квартиры, таунхауса или апартаментов, которые находятся в залоге у другого банка.

Процедура упрощает покупку ипотечного жилья и гарантирует прозрачность и безопасность сделки, подчеркивают в Альфа-Банке.

«На рынке очень много жилья, находящегося в залоге, но это больше не проблема для покупателя. Наш клиент может взять у нас ипотеку, и мы выкупим интересующий его объект у другого банка — сделка пройдет быстро, прозрачно и безопасно», — прокомментировал руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Получить ипотеку с выкупом объекта недвижимости из залога другого кредитора можно в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Позже банк планирует запустить это предложение и в других регионах страны.

Сумма кредита для Москвы и Московской области — от 600 тыс. до 20 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять от 600 тыс. до 16 млн рублей. Ставка по кредиту составляет от 7,69% годовых.