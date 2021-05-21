Банк России с середины текущего года начнет тестирование антиотмывочной платформы, которая будет помогать классифицировать корпоративных клиентов банков по зонам риска, и рассчитывает полностью запустить ее с середины следующего года. Об этом, как передает агентство «Прайм», сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

«Мы где-то начнем тестировать ее в пилотном режиме с середины текущего года. Полномасштабный «пилот» планируем запустить с начала 2022 года. В полном объеме, надеемся, система начнет работать с середины 2022 года», — сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

Ясинский отметил, что платформа поможет облегчить нагрузку на добросовестных клиентов кредитных организаций, так как сегодня многие банки перестраховываются и запрашивают у клиентов избыточное количество информации только для того, чтобы обезопасить себя перед регулятором.

Ранее в ЦБ рассказывали, что платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале прошлого года говорила, что в красную зону попадут менее 1% клиентов банков.