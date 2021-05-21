Банк России установил официальные курсы валют с 22 мая.



Курс доллара понизился на 2,04 копейки, составив 73,5803 рубля (73,6007 рубля на 21 мая). Курс евро повысился на 17,38 копейки, до 90,9446 рубля (с 89,7708 рубля на 21 мая).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,38 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия торгов четверга), курс евро — 89,64 рубля (минус 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,36—73,7 рубля за доллар и 89,52—90,11 рубля за евро.