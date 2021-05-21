Россия будет работать над улучшением условий для прибывающих в страну трудовых кадров, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

«Я разделяю озабоченности Александра Григорьевича (Лукашенко), когда он говорил о сегодняшних ограничениях, но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, из государств — членов ЕврАзЭС», — сказал он.

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными Сейчас право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тыс. заключенных.

Путин сообщил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн-режиме заполнять все документы, требующиеся для трудоустройства.

В числе прочего он отметил, что «необходимо наращивать усилия стран ЕврАзЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией». По словам президента, механизмы интеграции должны способствовать росту торговых и инвестиционных связей — только так можно добиться повышения уровня жизни граждан.