ОТП Банк представляет новый кредит «Большие возможности» для клиентов, которым необходима крупная сумма наличных. Теперь клиенты ОТП Банка смогут оформить кредит на суммы от 600 тыс. рублей до 3 млн рублей со ставкой от 7,5%.



Низкая ставка доступна клиентам при оформлении договора страхования жизни и здоровья. Кредит доступен как наемным работникам, так и собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам.

«Заявка на кредит оформляется без залога и поручителей. Решение по кредиту принимается, как правило, в течение часа. ОТП Банк также представляет клиентам возможность выбрать условия оформления — с договором страхования жизни и здоровья или без него. Кредит может быть оформлен на срок до пяти лет», — говорится в релизе.