Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время. Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных кол-центров», — отмечает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Как можно понять из представленных в материале данных, компания фиксирует от 6 тыс. до 10 тыс. звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до 2 тыс., а в воскресенье не превышает нескольких сотен.

Время звонков делится на два этапа: с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед, указывают эксперты.



При этом в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 Мая и Днем Победы выросло до 4 тыс. звонков в сутки.