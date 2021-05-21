Высший Евразийский экономический совет одобрил разработанные при координирующей роли Минэкономразвития России основные макроэкономические ориентиры стран ЕАЭС на 2021—2022 годы, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. От ведомства в состав российской делегации вошли министр Максим Решетников и замминистра Дмитрий Вольвач.

Документ определил самые значимые для экономик стран союза краткосрочные и среднесрочные задачи, реализация которых позволит населению стран — членов быстрее справиться с последствиями экономического спада, произошедшего из-за пандемии коронавируса. Для расширения возможностей привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов планируется развивать механизмы финансового рынка.

Особое внимание уделено сфере здравоохранения, повышению качества и доступности медицины для граждан союза, что является стратегической задачей в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Для унификации законодательства государств — членов ЕАЭС высший совет принял перечень мер по сближению нормативного регулирования в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений. Меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и будут способствовать развитию производства сельскохозяйственных продуктов в странах союза.

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«Состоявшийся Высший Евразийский экономический совет подтвердил высокую степень готовности стран идти по пути развития интеграции, устранять барьеры в торговле, создавать единые рынки для роста экономики стран союза с целью повышения уровня жизни граждан наших государств. Безусловным приоритетом в свете продолжающейся борьбы с пандемий является совершенствование системы здравоохранения с целью обеспечения граждан стран союза стратегически значимыми лекарственными препаратами. Союзными усилиями реализуется цифровой проект «Путешествую без COVID-19», который позволил открыть границы и сделать взаимные поездки граждан внутри союза безопасными», — сказал по итогам заседания высшего совета Дмитрий Вольвач.

В рамках заседания также было отмечено, что, несмотря на сложный для экономики период 2020 года, удалось сократить количество барьеров на внутреннем рынке союза на 37%.