МТС Банк разместит дебютный выпуск собственных облигаций серии 001P-01. Параметры выпуска приводятся в релизе банка.

Объем размещения составит 5 млрд рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — два года, купонный период — 182 дня. Ставка купона составит 7,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,59% годовых.

Размещение запланировано на 26 мая 2021 года на Московской бирже с включением в первый уровень листинга. Физические лица смогут приобрести облигации МТС Банка по номинальной стоимости в 1 тыс. рублей в мобильном приложении «МТС Инвестиции» с 11:00 до 13:00 мск.

По информации банка, первоначально выпуск планировался в объеме не менее 3 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,65—7,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,8—8% годовых. «В ходе формирования книги заявок поступили оферты на 12 млрд рублей со стороны всех групп инвесторов: как компаний финансового рынка, так и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил предполагаемый объем выпуска в четыре раза, поэтому итоговый объем серии был увеличен», — поясняется в релизе.

«Средства от выпуска облигаций будут направлены на реализацию стратегических целей банка, что позволит создавать новые цифровые финансовые продукты и совершенствовать digital-каналы обслуживания, — отметил вице-президент, руководитель инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин. — Также в рамках выпуска мы предложили нашим клиентам-физлицам приобрести облигации в мобильном приложении «МТС Инвестиции» в качестве возможности получения дохода от инвестиций в развитие финтеха».



Организаторами выпуска выступили МТС Банк, МКБ, Райффайзенбанк, БК «Регион», Совкомбанк, ФД «Солид» и ИГ «Универ».