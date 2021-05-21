Налоговая служба США по ошибке разослала чеки на сумму 1,4 тыс. долларов пенсионерам в Японии. Как передает ТАСС, об этом накануне сообщила британская газета Financial Times.

Издание со ссылкой на представителя одного из крупнейших банков Японии написало, что эта проблема привела к скоплению людей в некоторых банковских отделениях в Токио и вызвала замешательство у сотрудников при попытке обработать незнакомые чеки в иностранной валюте.

По данным FT, чеки были отправлены на основе налоговых деклараций резидентов в рамках программы поддержки экономики США на 1,9 трлн долларов. Предполагается, что японские пенсионеры, которые работали в США до 2005 года и теперь имеют право на небольшие выплаты, по ошибке попали в списки получателей поддержки.

В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев возврата чеков. В ведомстве не уточнили, что делать пенсионерам, которым удалось обналичить чеки. Как уточняет издание, Минфин США не озвучил точную сумму платежей за этот год и отказался от комментариев.



Газета сообщает, что подобные ситуации уже возникали в прошлом году, когда администрация экс-президента США Дональда Трампа выплачивала американцам по 1,2 тыс. долларов в качестве меры поддержки. По словам генерального инспектора Минфина США, тогда страна направила около 28 тыс. чеков на сумму 34 млн долларов на иностранные адреса, в списки попали также и неправомочные получатели.