Финансовый супермаркет Банки.ру запустил акцию «3 приза по 50 000 ₽». Три победителя получат денежные призы по 50 тыс. рублей каждый.

Стать участником акции просто — для этого пользователям Банки.ру нужно до 18 июня подписаться на информационную рассылку по микрозаймам, чтобы первыми получать интересные предложения МФО.

Микрозаймы на banki.ru — это надежный сервис подбора и оформления микрозаймов, который помогает сравнить предложения разных МФО и получить деньги на выгодных условиях. Самая полная база топовых предложений с онлайн-заявкой и ставками от 0% позволяет легко найти под свой запрос низкие проценты, удобные способы оплаты и зачисления денег на карту.

Ознакомиться с правилами акции можно здесь.