Суд в США приговорил россиянина Антона Богданова к пяти годам тюрьмы за мошенничество в налоговой сфере и хакерскую деятельность, сообщило информагентство РБК со ссылкой на информацию американского Минюста. Помимо лишения свободы суд назначил россиянину штраф в 476,7 тыс. долларов.

По данным министерства, 35-летний Богданов, известный под онлайн-псевдонимом «Кусок», в 2014—2016 годах вместе с сообщниками взломал компьютерные системы частных компаний, работающих с налоговыми данными, и заполучил личную информацию американских граждан, такую как номера социального страхования и даты рождения. Хакерам удалось получить доступ к этим системам из-за уязвимости в программе удаленного доступа, которой сотрудники пользовались из дома или во время путешествий.

Меняя информацию в налоговых декларациях, хакеры добивались перечисления налогового вычета на свои счета, сообщил Минюст. Ущерб от их действий ведомство оценило более чем в 1,5 млн долларов.



Богданова задержали в ноябре 2018 года в Бангкоке, оттуда его экстрадировали в США. Россиянин признал свою вину.